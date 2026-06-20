Стало известно, когда детсады в РФ начнут работать по новым рекомендациям

Минпросвещения РФ: рекомендации для детсадов вступят в силу с 1 сентября

С предстоящей осени в России начнут действовать обновленные рекомендации Минпросвещения для детских садов, касающиеся оформления пространств, музыкального сопровождения и образовательных программ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Подготовлены соответствующие рекомендации, которые вступят в силу с 1 сентября и будут касаться, в частности, песен, используемых в детских садах, оформления пространств, программ работы, проведения занятий с дошкольниками», — говорится в сообщении.

Заявление по поводу разработки рекомендаций сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на первом заседании экспертной группы «Формирование (развитие) эффективных каналов и способов коммуникации с детьми и молодежью» при Межведомственной рабочей группе по воспитанию детей и молодежи, которое состоялось в Сретенской духовной академии.

В мероприятии также принимал участие руководитель экспертной группы — митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Выступая на заседании, Кравцов напомнил, что нынешний год объявлен в России Годом дошкольного образования, и отметил высокую важность квалифицированной работы с детьми младшего возраста.

Планами внести изменения в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования министр делился еще зимой. По его словам, они направлены на усиление воспитательной составляющей работы с воспитанниками детсадов.

Ранее россияне оценили идею продлить работу детсадов до вечера.