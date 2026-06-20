Хинштейн раскрыл, какую сумму направили на помощь пострадавшим жителям Курской области

Более 240 млрд рублей направили на поддержку пострадавших из-за атак ВСУ жителей Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что всего в Курской области действует 65 мер поддержки.

«Чтобы они работали, из всех уровней бюджета направлено свыше 248 миллиардов рублей. За прошлый год и за прошедшие пять месяцев 2026-го вместе с жителями сделали колоссальную работу», — подчеркнул Хинштейн.

9 июня губернатор сообщил, что восстановление приграничных районов Курской области, пострадавших в результате боевых действий, остается небезопасным из-за продолжающихся украинских атак. При этом, по словам Хинштейна, работы все равно начались, и первые социальные объекты уже восстанавливаются.

До этого чиновник рассказал, что 79 объектов культурного наследия региона внесены в «Белую книгу» полностью разрушенных или частично пострадавших после атак ВСУ.

Ранее Хинштейн раскрыл масштабы разминированных территорий в Курской области.