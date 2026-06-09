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Политика

Хинштейн рассказал о пострадавших в Курской области объектах культурного наследия

Хинштейн: 79 пострадавших от атак ВСУ курсикх объектов внесены в «Белую книгу»
Пресс-служба губернатора Курской области/РИА Новости

Всего 79 объектов культурного наследия Курской области внесены в «Белую книгу» полностью разрушенных или частично пострадавших после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Об этом заявил губернатор Александр Хинштейн в ходе открытия в Курске съезда Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, передает РИА Новости.

По его словам, «Белая книга» была создана по инициативе Всероссийского общества охраны памятников истории и культур (ВООПИК), совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ.

Хинштейн добавил, что в книгу внесены храмы, памятники архитектуры, исторические сооружения, а также воинские захоронения.

В настоящее время под угрозой ликвидации находится более тысячи объектов в приграничье, добавил губернатор.

В начале июня Хинштейн сообщил, что в приграничных регионах Курской области было разминировано более 168 тысяч гектаров территорий. Он уточнил, что разминировано более 880 км дорог, свыше 18 тысяч зданий и сооружений, уничтожено почти 3 млн взрывоопасных предметов.

Ранее в Курской области от ударов украинских дронов пострадали несколько человек, в том числе двое мужчин в слободе Белой.

 
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