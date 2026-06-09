В Курской области заявили, что восстановление приграничья пока невозможно

Восстановление приграничных районов Курской области, пострадавших в результате боевых действий, остается небезопасным из-за продолжающихся украинских атак. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в беседе с «Вестями».

«В первую очередь в восстановительных работах нуждается приграничье, которое сильнее всего пострадало от врага и продолжает страдать, поскольку каждый день у нас, увы, прилеты, каждый день враг проверяет нас на прочность, оперативно-боевая обстановка остается крайне сложной», — сказал он, отметив, что в регионе не могут восстановливать территорию, находящуюся как минимум в 30-км зоне от линии боевого соприкосновения.

При этом, по словам губернатора, работы все равно начались, и первые социальные объекты уже восстанавливаются.

В мае Хинштейн сообщал, что в Курской области за 2025 год разминировали 92 населенных пункта и обезвредили свыше трех миллионов взрывоопасных предметов.

Ранее Хинштейн назвал число пропавших без вести жителей курского приграничья.