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Общество

В Польше арестовали подозреваемого в убийстве российского художника

В Польше на 3 месяца арестовали подозреваемого в убийстве российского художника

В Польше на три месяца арестовали подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя — Роберт Кузовков), сообщает на сайте полиция Люблинского воеводства республики.

В ведомстве отметили, что задержанному 36-летнему гражданину Грузии грозит пожизненное заключение.

Утром 15 июня в польском городе Бяла-Подляска недалеко от белорусской границы был застрелен 44-летний художник Семен Скрепецкий, известный своими карикатурами на российские и украинские власти. После инцидента полиция перекрыла улицы, на выездах из города правоохранители установили кордоны и устроили облаву, в ходе которой удалось задержать подозреваемого. Ключевой версией убийства стала «казнь» за критику президента России Владимира Путина, сообщило польское радио Zet.

Ранее русская девушка-диджей умерла перед музыкальным фестивалем в Индии.

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