В Индии подруга обнаружила тело русской девушки-диджея

В Индии на горном курорте нашли тело русской девушки-диджея, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 28-летняя жительница Подмосковья должна была выступить на музыкальном фестивале Back in the Mountains в деревне Касоль. Она остановилась в гостевом доме подруги. На днях хозяйка нашла ее в ванной без сознания и вызвала скорую. Однако диджей умерла до приезда врачей.

В посте уточняется, что одна из основных версий ее кончины — передозировка наркотиками. Кроме того, россиянке могло стать плохо из-за смешения запрещенных веществ с алкоголем или злоупотребления снотворным. Концерт, на котором должна была выступить девушка, отменили.

По словам знакомых, последнюю ночь диджей была с немецким художником, который приехал на мероприятие.

Вечером 11 июня 16-летняя девушка из Свердловской области оставила младшего брата с отцом и пропала. Перед исчезновением школьница оставила странные сообщения близким. Так, матери и сестре она написала, что любит их, а две подруги получили сообщения со словом «прости». После этого девушка перестала выходить на связь.

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