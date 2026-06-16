В Польше убили художника Скрепецкого. Он критиковал российскую власть, оппозицию и Украину

Полиция в Польше задержала двух человек после убийства художника Скрепецкого

Утром 15 июня в польском городе Бяла-Подляска недалеко от белорусской границы был убит 44-летний художник Семен Скрепецкий, известный своими карикатурами на российские и украинские власти. Полиция задержала двух подозреваемых. Предположительно, они граждане Белоруссии. Ключевой версией убийства стала «казнь» за критику президента России Владимира Путина, сообщает польское радио Zet. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Художник-карикатурист и оппозиционный блогер Семен Скрепецкий, покинувший Россию в 2021 году, стал жертвой вооруженного нападения на парковке жилого комплекса в городе Бяла-Подляска. Прокуратура совместно с комендатурой полиции возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Как сообщили представители окружной прокуратуры в Бяла-Подляске, убийство произошло около 09:30 утра в одном из спальных районов города. К Скрепецкому подошел неизвестный мужчина и трижды выстрелил из короткоствольного оружия.

После того как художник упал на асфальт, убийца сделал еще два выстрела с близкого расстояния.

Скрепецкий умер до прибытия скорой помощи. На месте происшествия криминалисты обнаружили стреляные гильзы и один патрон.

Сразу после убийства правоохранительные органы заблокировали улицы и выезды из города. Полиция также взяла под усиленную охрану детские сады и школы, где в этот момент могли находиться дети убитого художника.

Во вторник, 16 июня, польская полиция сообщила, что возле белорусского консульства в Бяла-Подляске задержаны два человека.

«Их причастность и связь с этим инцидентом расследуются», — заявил пресс-секретарь районной прокуратуры Люблина Марчин Козак. В настоящее время обвинения никому предъявлены не были.

Полиция призвала водителей, которые утром 15 июня находились недалеко от места преступления, прислать записи с видеорегистраторов.

«Политическая казнь»

Как уточняет RMF24 FM, задержаны были трое человек, позже одного из них отпустили. Двое мужчин в возрасте 33 и 37 лет остаются под стражей , один из них — водитель, уточняет радиостанция. Он мог быть таксистом, который доставил убийцу к месту преступления. Предположительно, задержанные — граждане Белоруссии.

Следователи также сообщили, что главный подозреваемый в убийстве пока не арестован. Следствие ведется по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия.

По данным польских СМИ, Скрепецкий практически не заботился о собственной цифровой безопасности. Он вел открытый образ жизни и регулярно публиковал в социальных сетях геолокации, маршруты передвижений и анонсы будущих поездок.

Как сообщает польское радио Zet, у следователей появилась и главная версия убийства. Согласно ей, была совершена «казнь» за критику российского президента Владимира Путина. О том, что произошла «политическая казнь», передает и телеканал TVN24.

Сжег российский паспорт, рисовал карикатуры на политиков и критиковал всех

Художник Роберт Кузовков, известный в соцсетях как Семен Скрепецкий, родился на Алтае. Он покинул Россию вместе с семьей в 2021 году. Скрепецкий получил широкую известность благодаря жестким антиправительственным акциям, песням и сатирическим карикатурам на политиков.

Одним из его самых громких перформансов стало видео, на котором он публично сжег российский паспорт.

Он содержал семью в Польше на деньги от продажи картин на аукционах. Скрепецкий также писал музыку под псевдонимом MC Screp.

В середине июня художник провел радикальную протестную акцию в центре Берлина у здания посольства России. Скрепецкий был одет в лапти, шапку-ушанку и китель с бутафорскими медалями. Также он принимал участие в резонансных протестных акциях в Италии, приуроченных к открытию российского павильона на Венецианской биеннале 2026 года.