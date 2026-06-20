Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нападения в Краснодаре

Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на посетителей ТЦ в Краснодаре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования нападения с ножом на посетителей в торговом центре в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Маслову представить доклад о ходе расследования», — говорится в заявлении.

20 июня в Краснодаре 19-летний юноша, вооружившись мачете, ворвался в здание ТЦ. Злоумышленник проник в местный офис МФЦ, где нанес ножевые ранения нескольким людям, а также привел в действие самодельное пиротехническое устройство на территории детского игрового комплекса. Очевидцы сообщают, что в ходе атаки нападавший кричал о желании отомстить за многолетние обиды. В ходе допроса задержанный заявил, что планировал покончить с собой.

Ранее был опубликован список пострадавших при вооруженном нападении на ТЦ в Краснодаре.