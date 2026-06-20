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ЧМ-2026Война США и Израиля против ИранаНападение на ТЦ в Краснодаре
Общество

Стали известны подробности о взрыве перед нападением на ТЦ в Краснодаре

Mash: нападавший на ТЦ в Краснодаре перед атакой взорвал начиненное гвоздями СВУ
Игорь Онучин/ТАСС

Перед нападением на торговый центр West Mall в Краснодаре злоумышленник привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на показания свидетелей.

Очевидцы инцидента утверждают, что СВУ было начинено гвоздями.

Инцидент произошел 20 июня в Краснодаре. 19-летний молодой человек с мачете ворвался в здание ТЦ, проник в отделение МФЦ и нанес нескольким посетителям ножевые ранения. После этого он активировал самодельное пиротехническое устройство в детской игровой зоне. По словам очевидцев, в момент атаки он выкрикивал слова о мести за длительные обиды и унижения.

О том, что преступник устроил взрыв, писал также SHOT. Канал отмечал, что юноша взорвал мощную самодельную петарду.

На допросе задержанный признался, что изначально планировал покончить с собой. Позже выяснилось, что в 2016 году медики диагностировали у него инфантильное расстройство личности.

Ранее очевидица рассказала, что напавший на людей в Краснодаре хотел поджечь ТЦ.

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