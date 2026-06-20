Очевидица рассказала, что напавший на людей в Краснодаре хотел поджечь ТЦ

Женщина, дочка которой находилась в краснодарском ТЦ (торговом центре) West Mall во время нападения, рассказала, что злоумышленник пытался поджечь здание, передает РЕН ТВ.

Ее дочь утверждает, что во время эвакуации посетителей молодой человек разливал жидкость, чтобы устроить пожар.

Другая очевидица заявила, что нападение началось около 14:00 и продолжалось примерно полчаса. В это время она слышала стрельбу и стуки.

Днем 20 июня молодой человек с мачете напал на посетителей ТЦ на улице Западный Обход в Краснодаре. Он ворвался в помещение МФЦ (многофункционального центра), расположенного в здании, ранил ножом нескольких посетителей и бросил самодельную петарду в помещение детского развлекательного центра.

При этом юноша кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают». На допросе он сказал, что за нападение ему никто не платил, «просто надоело жить». Он утверждает, что намеревался совершить самоубийство.

Пять человек пострадали, еще одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Среди раненых охранник торгового центра, который пытался помешать злоумышленнику. Напавшего задержал «смелый и неравнодушный» очевидец.

Ранее сотрудники МФЦ спрятали десятки человек в момент нападения в Краснодаре.