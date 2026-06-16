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Общество

Названы самые популярные бюджетные направления для отдыха у россиян

Эксперт Самохвалов: россияне могут устроить бюджетный отдых в Абхазии и Беларуси
encierro/Shutterstock/FOTODOM

Одними из самых популярных зарубежных направлений, в которых российские туристы могут бюджетно отдохнуть, стали Беларусь и Абхазия. Один день пребывания в этих странах обойдется семье примерно в 5-7 тысяч рублей. Об этом радио Sputnik сообщил директор по продажам компании «Круиз-Трэвел» Сергей Самохвалов.

По словам специалиста, среди популярных недорогих направлений также оказался Узбекистан. При этом страна начала активно продвигать туризм, разрабатывать маршруты для путешественников и готовить отели к приему туристов.

«Нормальная экскурсионная программа стартует в районе от 20 тысяч на человека, добавляйте сюда билета, добавляйте трансфер и гостиницу, и это будет где-то в районе 70-80 тысяч на человека за неделю. Это достаточно приемлемо», — отметил эксперт.

Он добавил, что в самой России стали особенно востребованными туры выходного дня. Сегодня путешественникам доступно большое количество гастрономических туров, новых гостиниц и ресторанов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин до этого сообщил, что число туристов из-за рубежа в России растет. По его словам, в том числе это происходит на фоне введения безвизового режима для граждан Китая, Омана, Саудовской Аравии и других государств.

Ранее стало известно, на сколько вырос турпоток в Анапу.

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