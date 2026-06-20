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Общество

В Госдуме предложили усилить работу охраны ТЦ после нападения в Краснодаре

Бессараб: охрану ТЦ нужно наделить большими правами после нападения в Краснодаре
Александр Кондратюк/РИА Новости

Депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб настаивает на расширении полномочий сотрудников охраны в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ). Свою позицию она обозначила в комментарии изданию «Лента.ру» после нападения злоумышленника на посетителей West Mall в Краснодаре.

Парламентарий подчеркнула необходимость усиления мер безопасности для более эффективного досмотра и задержания потенциальных злоумышленников.

«Наверное, стоит усиливать безопасность и относиться к этому не как к чему-то повседневному, а действительно проводить проверки и наделить ЧОП правом делать эти проверки более существенными. То есть, если рамки металлоискателя звенят, то нужно показать, что звенит», – заявила Бессараб.

Депутат также обратила внимание на то, что нынешние сотрудники ЧОП зачастую лишены возможности применять специальные средства для эффективной нейтрализации преступников.

Нападение на ТЦ в Краснодаре произошло днем 20 июня. Девятнадцатилетний юноша вошел в торговый центр с холодным оружием и напал на посетителей. Сообщалось также, что он взорвал самодельную петарду. Одна женщина не выжила.

Ранее губернатор назвал число пострадавших при нападении на ТЦ в Краснодаре.

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