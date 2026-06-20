В Севастополе рассказали о спасении фрагментов панорамы после атаки ВСУ

Начальник IT-отдела Музея обороны Севастополя Евгений Исаев поделился подробностями эвакуации фрагментов панорамного полотна из пылающего здания. Слова сотрудника приводит РИА Новости.

По его словам, операция проходила в экстремальной обстановке: вокруг непрерывно звенели разбивающиеся стекла и шумела вода.

«Находясь внутри, я не испытывал страха — присутствовало четкое осознание значимости выполняемой задачи. Все действовали слаженно в условиях шума от льющейся воды, падающих стекол и обгоревших деревянных конструкций», — отметил Исаев.

Он уточнил, что вода заливала помещение до середины голени, и уже через пять минут одежда промокла насквозь, но никто не отвлекался на эти неудобства.

«Главной целью являлось спасение сохранившихся частей исторического полотна», — подчеркнул сотрудник музея.

Удар по музею в Севастополе был нанесен ВСУ в ночь на 10 июня, после чего вспыхнул сильный пожар. В огне почти полностью было уничтожено знаменитое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», восстановленное еще в советский период. При этом фрагменты подлинной работы Франца Рубо, хранящиеся в филиале музея, остались неповреждёнными.

Ранее Медведев пообещал, что уничтоженную ВСУ «Панораму Севастополя» восстановят.