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Общество

Медведев пообещал, что уничтоженную ВСУ «Панораму Севастополя» восстановят

Медведев: «Панораму Севастополя» восстановят, средства есть
Екатерина Штукина/РИА Новости

Панорама «Оборона Севастополя» юудет восстановлена, финансирование найдено. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета по формированию Народной программы «Единой России».

«Все будет сделано, чтобы ее восстановить», — подчеркнул он.

По словам Медведева, средства на ее восстановление уже найдены, ряд организаций предложил свою помощь в этом вопросе.

Медведев назвал атаку на здание музея-панорамы «чистым варварством». Удары ВСУ по таким объектам — образовательным и культурно-историческим объектам — нельзя объяснить никакой логикой, отметил зампред Совбеза.

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». В результате атаки начался пожар, он практически уничтожил объект. По словам губернатора Михаила Развожаева, атака на один из главных символов города-героя была целенаправленной.

Ранее в Совфеде допустили «симметричный ответ» на удар ВСУ по музею в Севастополе.

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