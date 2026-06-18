Кузбассовец заступился за дочь и напал с ножом на зятя

В Кузбассе мужчина с ножом напал на сожителя дочери и попал под суд

В Кемеровской области суд вынес приговор местному жителю, который с ножом напал на сожителя своей дочери. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в январе 2026 года. Пьяный обвиняемый увидел, как зять обижает его дочь Мужчина схватил нож и ударил им зятя, пострадавший получил тяжелую травму.

В отношении кузбассовца было возбуждено уголовное тело о причинении тяжкого вреда здоровью, приговором суда ему назначено наказание в виде полтора лет лишения свободы.

До этого в Дагестане женщина ударила свою дочь ножом за то, что та ушла от мужа. Девушка, которую несколько лет назад выдали замуж за соседа, решила уйти от мужчины в связи с тем, что он поднимал на нее руку. После очередной ссоры она собрала вещи и вернулась к родителям. Мать не поддержала решение дочери. Во время ссоры из-за случившегося женщина заявила ей, что «можно было и потерпеть и ударила ее ножом в пах.

Ранее крымчанин 132 раза ударил ножом свою пожилую мать.