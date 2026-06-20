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Общество

В Швейцарии заявили о поддержании диалога США и Ирана после срыва встречи

МИД: Швейцария продолжает предоставлять площадку для переговоров США и Ирана
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Швейцария продолжает предоставлять переговорную площадку для США и Израиля, сообщает на сайте МИД конфедерации.

«Швейцария продолжает обеспечивать конфиденциальную и надежную площадку для переговоров по реализации Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном в Бюргенштоке», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Там добавили, что дипломаты разных стран прилагают усилия для того, чтобы диалог между США и Ираном не прекращался. Из соображений конфиденциальности МИД не привел подробности.

До этого запланированные на 19 июня в Швейцарии переговоры США и Ирана были отменены. В Белом доме заявили, что американская делегация во главе с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом была готова вылететь, но «логистика» переговоров оказалась непредсказуемой. Источник CNN раскрыл, что встречу отменили из-за израильских ударов по Ливану. Иран потребовал от США гарантий прекращения боевых действий.

Ранее президент США пригрозил Ирану из-за срыва встречи в Швейцарии.

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