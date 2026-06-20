В Госдуме рассказали, кому положена бесплатная дача или участок земли

Руководитель думского комитета по имущественным и земельным вопросам Сергей Гаврилов рассказал, при каких условиях россияне могут претендовать на бесплатный надел земли или дачный участок. В интервью RT он отметил, что такая возможность существует в рамках федерального законодательства, а также региональных мер поддержки, рассчитанных на определенные категории граждан.

«Например, семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на земельный участок при соблюдении ряда условий. Все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, и, как правило, он оформляется в общую собственность», — указал эксперт.

Востребованные специалисты, работающие на селе — учителя, врачи, агрономы, сотрудники культурной сферы — тоже могут получить землю под личное подсобное хозяйство или строительство жилья, добавил депутат. Участок сначала передается в безвозмездное пользование на срок до шести лет, а по истечении этого периода специалист, продолжающий трудиться в деревне, вправе оформить его в собственность.

Вне очереди получить надел площадью от 8 до 40 соток могут Герои России, Герои Советского Союза, а также обладатели орденов Славы и Трудовой Славы всех степеней, перечислил Гаврилов. Для них не требуется подтверждать нужду в жилье или место работы — достаточно документально оформить свой статус.

Кроме того, как отметил парламентарий, в ряде регионов существуют свои перечни льготников, имеющих право на выделение земли безвозмездно. В их числе — инвалиды, дети-сироты, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Гаврилов также напомнил о таких проектах, как «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар». В них может участвовать любой желающий. Участок предоставляется на пять лет — для строительства жилья, ведения бизнеса или сельского хозяйства, — после чего его можно оформить в собственность.

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