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Бизнес

Россиян предупредили о продаже земельных участков по поддельным документам

Юрист Иванова: покупатель земли может лишиться ее через несколько лет после сделки
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Мошенники продолжают продавать земельные участки по поддельным документам, а покупатели нередко узнают о проблеме уже после регистрации права собственности. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист Анастасия Иванова.

«Особенно часто такие схемы встречаются с бывшими земельными паями. Формально участок проходит все этапы оформления: его ставят на кадастровый учет, регистрируют право собственности на продавца, а затем продают ничего не подозревающему покупателю. Проблема заключается в том, что основанием для оформления могут быть недействительные документы. Все эти действия производятся на основании недействительных постановлений, подписанных неуполномоченным лицом, имеющих поддельный оттиск гербовой печати либо по сфальсифицированным договорам купли-продажи. В результате земельный участок выбывает из владения помимо воли законного собственника», — пояснила Иванова.

По ее словам, в таких случаях новый владелец рискует оказаться участником длительных судебных разбирательств с органами власти или прокуратурой. Через суд у него могут оспорить право собственности и потребовать снять участок с кадастрового учета, сказала юрист.

Она отметила, что в последние годы появились и более сложные схемы — например, участок может быть оформлен на основании судебного решения о признании права собственности на земельную долю, однако позже прокуратура или местная администрация выявляют нарушения при межевании и требуют признать регистрацию незаконной. В результате покупатель может потерять не только участок, но и вложенные в него деньги, предупредила Иванова.

Чтобы снизить риски, юрист рекомендовала перед покупкой проверять выписку из ЕГРН, историю возникновения права собственности, основания получения участка продавцом, а также привлекать юриста для сопровождения сделки.

Ранее сообщалось, что мошенники начали скупать паи под предлогом их изъятия государством.

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