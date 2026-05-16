В восточной части Карибского моря произошло землетрясение

У берегов Антигуа и Барбуды зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
У берегов государства Антигуа и Барбуды в восточной части Карибского моря зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает на сайте Геологическая служба США (USGS).

Там уточнили, что эпицентр подземных толчков располагался примерно в 70 км к юго-западу от города Кодрингтон, где живут менее 1,5 тыс. чел. Очаг находился на глубине 30 км. Угроза цунами не объявлялась.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце апреля в районе сверхсекретной американской авиабазы «Зона 51» в штате Невада произошло как минимум 17 поверхностных землетрясений. Магнитуда подземных толчков варьировалась от 2,5 до 4,4.

Геофизик Стефан Бернс назвал произошедшее «крайне необычным». По его словам, столь малая глубина для землетрясений — большая редкость. Необычные характеристики явления уже породили теории заговора. Конспирологи предположили, что это могло быть тайное подземное ядерное испытание.

Ранее группа Metallica вызвала землетрясение в Греции.

 
