Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу по согласованию

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию
Роман Владимиров/РИА Новости

Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование неба в районе авиагавани. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в аэропортах могут вводиться на фоне атак беспилотников.

До этого губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил в регионе режим беспилотной опасности. На этом фоне в аэропорту Екатеринбурга были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Также режим беспилотной опасности объявили в Тюменской области.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 20 июня над регионами России в общей сложности сбили 187 беспилотников ВСУ.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 20 июня. Арабский язык в школах, сроки отключений горячей воды и обман безработных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!