Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу по согласованию

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование неба в районе авиагавани. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в аэропортах могут вводиться на фоне атак беспилотников.

До этого губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил в регионе режим беспилотной опасности. На этом фоне в аэропорту Екатеринбурга были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Также режим беспилотной опасности объявили в Тюменской области.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 20 июня над регионами России в общей сложности сбили 187 беспилотников ВСУ.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.