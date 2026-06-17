В Белгороде перекрыли движение после удара дрона ВСУ по грузовику

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником грузовой автомобиль на дороге в Белгороде, в результате чего погиб водитель фуры. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в «Максе».

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

«В настоящее время на месте ЧП до особого распоряжения перекрыто движение на перекрестке улиц Губкина — Красноармейская, а также подъездных путях со стороны улицы Магистральная и Механизаторов», — написал он.

Глава региона призвал водителей выбирать пути объезда заранее или воздержаться от поездки.

Утром 17 июня ВСУ нанесли удар по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, который следовал по маршруту Гомель — Геленджик. Инцидент произошел в Брянской области. В результате погибла женщина, пострадали пятеро детей и трое взрослых. В салоне находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Минск потребовал от Киева официальных объяснений. В Кремле назвали атаку Украины терактом. О деталях инцидента, состоянии пострадавших и международной реакции на случившееся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее при атаке ВСУ на Белгородский округ были повреждены более 230 квартир и домов.