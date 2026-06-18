В Белгородской области врач пострадала в результате атаки ВСУ

Мирная жительница пострадала в Белгородской области в результате атаки со стороны украинских войск. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в мессенджере «Макс».

«За медицинской помощью обратилась врач Краснояружской ЦРБ, которая пострадала в результате атаки дрона на автомобиль в поселке Красная Яруга», – говорится в публикации.

В оперштабе уточнили, что у женщины диагностировали акубаротравму. Пострадавшей оказали помощь, она продолжит лечение амбулаторно.

Кроме того, ВСУ нанесли удары по селам Первое Цепляево, Новая Таволжанка, Червона Дибровка, Дорогощь, Головчино и Русская Березовка, поселкам Пролетарский и Ракитное, а также по городу Шебекино.

В результате на территории коммерческого объекта были повреждены фасад и остекление, пострадали два частных и один многоквартирный дом, а также несколько автомобилей.

18 июня первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что Вооруженным силам России необходимо наносить удары по украинской транспортной инфраструктуре, чтобы прекратить налеты беспилотников на регионы РФ. Необходимо начать «воевать всерьез», приближая тем самым капитуляцию Киева, подчеркнул депутат.

Ранее военкор Коц высоко оценил работу сил ПВО при отражении атаки дронов на Москву.