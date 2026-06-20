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Общество

Сальдо сообщил о массированной атаке ВСУ на Херсонскую область

Сальдо: два человека погибли при атаках ВСУ в Херсонской области
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Херсонская область за минувшие сутки подверглась массированной атаке вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в «Макс» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В результате ударов два человека погибли, шесть получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, после ударов ВСУ зафиксированы повреждения зданий и инфраструктуры региона. По словам Сальдо, в Скадовске повреждены складские помещения и транспорт «Почты Херсона», на трассе Р-280 «Новороссия» и в районе Аскании-Нова в результате удара беспилотника загорелись несколько грузовых автомобилей, а в Петропавловке и Облоях обломки дронов спровоцировали пожары на сельхозполях.

Подконтрольная России территория Херсонской области постоянно подвергается обстрелу со стороны ВСУ. Так, 14 июня в результате атак украинских беспилотников пострадали 13 мирных жителей. Кроме того, ВСУ ударили по Горностаевской больнице. В результате чего были повреждены складское помещение и два автомобиля скорой помощи.

Ранее ВСУ ударили по пансионату на берегу Черного моря.

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