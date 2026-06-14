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Сальдо сообщил о пострадавших и разрушениях после ударов по Херсонской области

Сальдо: в Херсонской области за сутки пострадали 13 мирных жителей
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

В Херсонской области за минувшие сутки в результате атак пострадали 13 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его данным, в Чаплинке ранения получили пять человек. Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, еще троим медицинскую помощь оказали на месте. В Любимовке Каховского округа пострадали три человека. Всех доставили в местную больницу.

Кроме того, беспилотники атаковали гражданский автомобиль на дороге между Великими Копанями и Новой Маячкой. В результате ранения получили два местных жителя, которых госпитализировали в Скадовскую центральную районную больницу.

В Брилевке Алешкинского округа пострадал мужчина 1974 года рождения. Его доставили на лечение в больницу Скадовска.

Еще два человека получили ранения в Голой Пристани и Чулаковке. Оба пострадавших были госпитализированы.

По словам губернатора, удар также пришелся по Горностаевской больнице. В результате были повреждены складское помещение и два автомобиля скорой помощи.

Повреждения получили жилые дома в Любимовке, Новой Маячке и Новониколаевке, административное здание Гладковского сельсовета, а также неэксплуатируемое здание детского сада в Голой Пристани.

Также под обстрел попали Великая Лепетиха, Дмитровка, Каирка, Каховка, Молочное, Новотроицкое, Раденск, Раздольное и Таврийск.

Ранее от атак ВСУ пострадали мирные жители в Белгородской области, включая ребенка.

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