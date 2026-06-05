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Общество

ВСУ ударили по пансионату на берегу Черного моря

Сальдо: ВСУ ударили по зданиям пансионата Железный Порт на берегу Черного моря
Alina Smutko/Reuters

Украинские войска нанесли удар по зданиям пансионата в курортном селе Железный Порт на берегу Черного моря. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, здания пансионата не эксплуатировались. Сальдо уточнил, что удар был нанесен при помощи беспилотников. В результате налета никто не пострадал, добавил он.

Подконтрольная российской стороне часть Херсонской области регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских сил. Так, 18 мая глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка пострадал во время атаки дрона вооруженных сил Украины (ВСУ). У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы, однако, несмотря на ранение, чиновник отказался от госпитализации и продолжил исполнять свои обязанности.

Спустя несколько дней Сальдо сообщил, что в Михайловке украинский беспилотник ударил по зданию школы, где в этот момент находились дети. По его словам, атаке подверглось здание школы Скадовского округа, которое получило повреждения. Из учебного заведения эвакуировали 171 человека, среди которых были 123 ребенка.

Ранее дроны ВСУ атаковали машину коммунальных служб в Херсонской области.

 
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