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Общество

Херсонская область частично осталась без электроснабжения

Сальдо: в восьми округах Херсонской области нарушено электроснабжение
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

Атаки украинских беспилотников привели к проблемам с электроснабжением в восьми округах Херсонской области. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Аварийные отключения затронули Алешкинский, Великолепетихский, Генический, Голопристанский, Горностаевский, Каховский, Новокаховский и Скадовский округа», — написал он.

По словам главы региона, специалисты работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро восстановить электроснабжение. Он также попросил жителей области сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

14 июня проблемы с электроснабжением наблюдались в Запорожской области, где в результате атак беспилотников был поврежден ряд ключевых энергетических объектов. При этом социально значимые объекты подключили резервным источникам питания.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за шесть часов силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 50 украинских беспилотников.

Ранее Су-34М уничтожил склад беспилотников ВСУ под Харьковом.

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