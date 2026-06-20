В МО назвали число сбитых над Россией дронов за шесть часов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 50 украинских беспилотников за шесть часов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что речь идет о 50 беспилотниках самолетного типа.
Дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.
Накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что над территорией региона были уничтожены восемь украинских беспилотников.
По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
В ночь на 18 июня Москва подверглась самой крупной атаке ВСУ за два года. В этот день в небе над столицей было сбито около 180 БПЛА.
Комментируя атаки на столицу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе продолжающихся налетов украинских беспилотников на Москву российские системы противовоздушной обороны (ПВО) демонстрируют высокие показатели работы.
Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.