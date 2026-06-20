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Армия

В МО назвали число сбитых над Россией дронов за шесть часов

МО РФ: силы ПВО за шесть часов уничтожили над Россией 50 украинских БПЛА
tsyklon/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 50 украинских беспилотников за шесть часов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что речь идет о 50 беспилотниках самолетного типа.

Дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

Накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что над территорией региона были уничтожены восемь украинских беспилотников.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В ночь на 18 июня Москва подверглась самой крупной атаке ВСУ за два года. В этот день в небе над столицей было сбито около 180 БПЛА.

Комментируя атаки на столицу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе продолжающихся налетов украинских беспилотников на Москву российские системы противовоздушной обороны (ПВО) демонстрируют высокие показатели работы.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.

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