Су-34М уничтожил склад беспилотников ВСУ под Харьковом

Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М ВКС России нанес удар по месту хранения украинских БПЛА и компонентов для их производства на северо-западной окраине Харькова. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате авиаудара склад был уничтожен, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотника.

Накануне российские войска с помощью беспилотников «Герань» ударили по логистическому центру вооруженных сил Украины (ВСУ) «Новая Почта» в районе Сум. Ведомство также разместило соответствующее видео с камер объективного контроля. По информации Минобороны, данный логистический центр использовался для доставки, хранения и сборки БПЛА и их комплектующих.

До этого в российском оборонном ведомстве заявили, что за прошедшую неделю российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине. Речь идет об инфраструктуре оборонно-промышленного комплекса (ОПК), топливно-энергетической (ТЭК), используемой в интересах украинской армии.

Ранее российские военные «Геранью» уничтожили важный энергетический объект ВСУ.