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Армия

Су-34М уничтожил склад беспилотников ВСУ под Харьковом

МО РФ: Су-34М ударил по месту хранения дронов ВСУ на северо-западе Харькова
Валентин Капустин/РИА Новости

Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М ВКС России нанес удар по месту хранения украинских БПЛА и компонентов для их производства на северо-западной окраине Харькова. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате авиаудара склад был уничтожен, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотника.

Накануне российские войска с помощью беспилотников «Герань» ударили по логистическому центру вооруженных сил Украины (ВСУ) «Новая Почта» в районе Сум. Ведомство также разместило соответствующее видео с камер объективного контроля. По информации Минобороны, данный логистический центр использовался для доставки, хранения и сборки БПЛА и их комплектующих.

До этого в российском оборонном ведомстве заявили, что за прошедшую неделю российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине. Речь идет об инфраструктуре оборонно-промышленного комплекса (ОПК), топливно-энергетической (ТЭК), используемой в интересах украинской армии.

Ранее российские военные «Геранью» уничтожили важный энергетический объект ВСУ.

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