Рособрнадзор сообщил о нововведениях приемной кампании-2026

Абитуриенты смогут отзывать согласие, поданное в вуз очно, через личный кабинет на «Госуслугах». Об этом уведомила пресс-служба Рособрнадзора в мессенджере «Макс».

Нововведение действует с этого года. По данным ведомства, абитуриенты смогут отозвать ранее поданное очно согласие на зачисление в вуз через личный кабинет на «Госуслугах», а также у них появилась возможность прикладывать портфолио для прохождения творческих испытаний в личный кабинет на портале госуслуг.

Рособрнадзор напомнил, что подать заявление на поступление можно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». В частности, с помощью сервиса можно проанализировать результате ЕГЭ и личные интересы абитуриента, а затем подобрать подходящее учебное заведение.

20 июня в России началась приемная кампания в вузы.

До этого сообщалось, что российские школьники, недовольные результатами Единого государственного экзамена (ЕГЭ), начали массово подавать апелляции. Они жаловались а ошибки в контрольно-измерительных материалах (КИМ), абстрактные тексты и потерянные баллы.

Ранее Рособрнадзор ответил на жалобы школьников на ЕГЭ по информатике.