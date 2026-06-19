Рособрнадзор прокомментировал сообщения об ошибке в ЕГЭ по информатике

Рособрнадзор опроверг информацию об опечатке в задании ЕГЭ по информатике. Ошибка была допущена только в примере, а не в самом задании, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным федеральной службы, задание было полностью корректным и решаемым. Информация о других предполагаемых ошибках, о которых ранее писали Telegram-каналы, не подтвердилась, утверждают представители надзорного ведомства.

Сообщения о массовых ошибках в экзаменационных материалах появились в соцсетях и Telegram накануне.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что выпускники столкнулись с опечаткой в условии задачи по программированию: в части для самопроверки вместо 116 якобы было указано число 126, из-за чего ответы не сходились.

По ее словам, некоторые школьники узнали о технической неточности только спустя несколько часов после начала экзамена, успев потратить время на поиск ошибки в своем решении.

Ранее стобалльница раскрыла секрет успешной сдачи ЕГЭ.