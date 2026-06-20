Более 20 человек получили сроки за организацию покушения на руководство РКН

ФСБ: более 20 человек привлекли к ответственности за попытку покушения на глав РКН

Более 20 человек привлечены к уголовной ответственности за планирование покушения на руководителей Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности РФ.

«Органами безопасности к уголовной ответственности привлечено более 20 лиц, высказывавших угрозы и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора», — говорится в сообщении.

В апреле сообщалось о задержании двух жителей Московского региона, которых спецслужбы Украины завербовали в мессенджере Telegram. Подозреваемые работали под легендой сотрудников детективного и коллекторского агентств и пытались запугивать четырех руководителей Роскомнадзора, используя молотки со следами крови. В числе задержанных был один несовершеннолетний.

Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Мошенники также разослали журналистам письмо от имени сотрудника РКН с жалобой на угрозы жизни.

Ранее в ФСБ раскрыли схему вербовки «живых бомб» украинскими спецслужбами.