В ФСБ раскрыли схему вербовки «живых бомб» украинскими спецслужбами

В 2025–2026 годах в Москве, Ставрополе и Луганске были совершены три теракта с участием смертников, завербованных через мошеннические кол-центры. Об этом сообщили РИА Новости в ФСБ.

По данным спецслужбы, исполнители до последнего момента были уверены, что выполняют задания российских правоохранительных органов.

В ФСБ заявили, что украинские спецслужбы активно используют схему с так называемыми «живыми бомбами».

В качестве примера в ведомстве привели случай в Белгородской области, где удалось предотвратить крупный теракт. По информации спецслужбы, местную жительницу обманом убедили перевести крупную сумму на «безопасный счет», после чего с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками российских силовых структур. Под предлогом помощи в задержании преступников женщину убедили забрать взрывное устройство из тайника и доставить его в людное место.

В ФСБ подчеркнули, что взрыв мог привести к гибели самой женщины и многочисленным жертвам среди мирных жителей.

Кроме того в ведомстве напомнили, как в феврале 2025 года в Москве смертник совершил теракт, в результате которого погиб глава добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на энергообъекте в Краснодарском крае, задержав местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами.