Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В ФСБ раскрыли схему вербовки «живых бомб» украинскими спецслужбами

ФСБ: завербованные Украиной смертники думали, что помогают российским силовикам
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В 2025–2026 годах в Москве, Ставрополе и Луганске были совершены три теракта с участием смертников, завербованных через мошеннические кол-центры. Об этом сообщили РИА Новости в ФСБ.

По данным спецслужбы, исполнители до последнего момента были уверены, что выполняют задания российских правоохранительных органов.

В ФСБ заявили, что украинские спецслужбы активно используют схему с так называемыми «живыми бомбами».

В качестве примера в ведомстве привели случай в Белгородской области, где удалось предотвратить крупный теракт. По информации спецслужбы, местную жительницу обманом убедили перевести крупную сумму на «безопасный счет», после чего с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками российских силовых структур. Под предлогом помощи в задержании преступников женщину убедили забрать взрывное устройство из тайника и доставить его в людное место.

В ФСБ подчеркнули, что взрыв мог привести к гибели самой женщины и многочисленным жертвам среди мирных жителей.

Кроме того в ведомстве напомнили, как в феврале 2025 года в Москве смертник совершил теракт, в результате которого погиб глава добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на энергообъекте в Краснодарском крае, задержав местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!