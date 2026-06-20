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Общество

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности

В Свердловской области введен режим беспилотной опасности
Shutterstock

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Денис Паслер.

Он предупредил, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. Паслер подчеркнул, что нельзя трогать обломки сбитых дронов, перемещать их, а также снимать или распространять информацию о работе ПВО или беспилотников.

Незадолго до этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 20 июня средства противовоздушной обороны сбили 187 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России, Черным и Азовским морями.

Накануне в оборонном ведомстве раскрыли, что силы противовоздушной обороны за шесть часов сбили 50 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.

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