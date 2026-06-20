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Общество

Бывший украинский министр рассказал об опасности работы биолабораторий США

Азаров: последствия работы биолабораторий США на Украине могут быть жуткими
Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров рассказал ТАСС, что последствия работы биолабораторий США на Украине могут быть самыми жуткими.

По его словам, сейчас стало известно, чем занимались в харьковской и одесской лабораториях.

«Там были выявлены штаммы различных опаснейших болезней: сибирская язва, других. ..., они исследовали образцы и генотипы украинского народа, украинских людей <...> Тут ясно, что последствия самые ужасные, не говоря уже о том, что случайный выброс такой жуткой инфекции мог бы спровоцировать колоссальные человеческие жертвы», — поделился Азаров.

Он добавил, что из отчета главы Национальной разведки США Тулси Габбард следует, что по всему миру работало более 120 таких лабораторий. Специалисты в них занимались запрещенными международным законодательством исследованиями в области военных биотехнологий.

До этого Азаров говорил, что его правительство требовало от Соединенных Штатов с 1 января 2014 года закрыть действующие на территории Украины биологические лаборатории, но этому помешал госпереворот.

По словам Азарова, Киев отравил Вашингтону требование предоставить доступ к лабораториям украинским специалистам, в противном случае правительство объявит их закрытыми. Он отметил, что украинским инспекциям было разрешено посетить эти биолаборатории, но от посещения их «мало что изменилось», так как американцы тогда показали общие вещи и не рассказали о сути проводимых работ.

Ранее в МИД РФ заявили о превращении Украины в «подопытный полигон» Запада.

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