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Политика

Экс-премьер Украины рассказал, что помешало закрыть биолаборатории в стране

Азаров: закрыть биолаборатории США на Украине помешал госпереворот в 2014 году
Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров (занимал пост в 2010-2014 гг.) заявил, что его правительство требовало от Соединенных Штатов с 1 января 2014 года закрыть действующие на территории Украины биологические лаборатории, но этому помешал госпереворот, его слова приводит ТАСС.

По словам Азарова, Киев отравил Вашингтону требование предоставить доступ к лабораториям украинским специалистам, в противном случае правительство объявит их закрытыми. Он отметил, что украинским инспекциям было разрешено посетить эти биолаборатории, но от посещения их «мало что изменилось», так как американцы тогда показали общие вещи и не рассказали о сути проводимых работ.

«Поскольку они не предоставили нам никаких данных, чем занимаются эти лаборатории, то с 1 января 2014 года мы потребовали их закрыть. Но состоялся государственный переворот, эти лаборатории не были закрыты», — объяснил Азаров.

12 июня на сайте офиса директора национальной разведки США были опубликованы рассекреченные данные о том, что Вашингтон финансировал 120 биолабораторий в более чем 30 странах.

Ранее в МИД РФ заявили о превращении Украины в «подопытный полигон» Запада.

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