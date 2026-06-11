В Краснодарском крае мужчина оказался под электричкой и остался жив

В Сочи мужчина попал в больницу после столкновения с электричкой

В Сочи 38-летний местный житель попал под электричку и выжил. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Инцидент произошел на перегоне Адлер — Хоста. Машинист электропоезда заметил находящегося на железнодорожном полотне мужчину, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Несмотря на принятые меры, предотвратить наезд не удалось.

Как сообщается, пострадавший находился на путях в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на предупреждающие сигналы приближающегося поезда. В результате мужчина получил травмы средней степени тяжести, был доставлен в городскую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мужчина попал в больницу после столкновения с поездом в Приморье.