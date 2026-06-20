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Общество

Периоды отключения горячей воды в России станут короче

ГД: россияне будут жить без горячей воды три-пять дней вместо двух недель
myboys.me/Shutterstock/FOTODOM

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал РИА Новости, что периоды отключения горячей воды в крупных российских городах станут короче.

По его словам, сокращения отключения сроков горячей воды стоит ждать в ближайшие пять-семь лет.

Кошелев пояснил, что сроки отключения удастся сократить благодаря новым технологиям и «внедрению современных методов диагностики, таких как акустические тесты и внутритрубные роботы, которые позволяют выявлять слабые места без масштабного вскрытия грунта».

К 2035 году жителя большинства новостроек и кварталов после реновации забудут, что такое летнее отключение горячей воды, уточнил депутат.

В мае зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов говорил, что жителей должны оповещать об отключении горячей воды заранее – за две недели до начала работ. Сроки отключения разнятся в зависимости от региона, но обычно не превышают 14 дней.

Он отметил, что в Москве максимальный срок отключения составляет 10 дней, а в Подмосковье – 14 дней. По словам Колунова, это объясняется тем, что в столице используются альтернативные трубопроводы, поэтому коммунальщики могут подавать воду по резервным трубам.

Россиянам ранее объяснили, как облегчить жизнь на время отключения горячей воды.

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