В Госдуме напомнили о ключевых правилах отключения горячей воды

Жителей должны оповещать об отключении горячей воды заранее – за две недели до начала работ. Сроки отключения разнятся в зависимости от региона, но обычно не превышают 14 дней, рассказал RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он отметил, что в Москве максимальный срок отключения составляет 10 дней, а в Подмосковье – 14 дней. По словам Колунова, это объясняется тем, что в столице используются альтернативные трубопроводы, поэтому коммунальщики могут подавать воду по резервным трубам.

«Узнать график отключений можно на сайте mos.ru. Там же можно подписаться на рассылку уведомлений, чтобы точно не пропустить срок отключения», — добавил депутат.

В Московской области отключение длится до 14 дней, однако, как правило этот срок также сокращается, добавил парламентарий. Жители Подмосковья могут найти графики на портале «Добродел», в регионах найти информацию можно на сайтах УК, также объявления размещаются в подъездах, заключил Колунов.

Россиянам ранее объяснили, как облегчить жизнь на время отключения горячей воды.