Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

Россиянам рассказали, как облегчить жизнь на время отключения горячей воды

Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о сложности установки бойлера на время отключения воды
George Trumpeter/Shutterstock/FOTODOM

Летнее отключение воды на срок до 14 дней все еще необходимо, поскольку работы позволяют обнаружить дефекты и изношенные участки труб, чтобы избежать аварий зимой. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Многим кажется, что в 21 веке отключать горячую воду на две недели — это пережиток прошлого. Однако с технической точки зрения это суровая необходимость. Централизованная система отопления и горячего водоснабжения в России — огромная и сложная инфраструктура. Летом, когда отопление выключено, теплосети проводят гидравлические испытания. В трубы, как правило, под высоким давлением закачивают холодную воду, чтобы обнаружить скрытые дефекты, трещины и изношенные участки. Если труба лопнет летом, то починят в плановом режиме. Если не сделать этого летом, зимой мы можем получить аварии и замерзающие дома», — сказал он.

Бондарь отметил, что покупать водонагревательное оборудование лучше в зимнее время, пока спрос еще не вырос. Он посоветовал устанавливать оборудование аккуратно, а лучше — с помощью управляющей компании, которая в случае аварии будет нести ответственность за качество работ.

«Покупка нагревательного бака оправдана соображениями личного удобства. Финансовые затраты на технику и электричество окупаются долго, зато жильцы могут получить привычный уровень бытового комфорта. При использовании прибора важно перекрывать запорный кран на общедомовом стояке горячего водоснабжения. Монтаж накопительного устройства требует аккуратности, ведь бак с водой обладает большим весом. Для такой техники подходит стандартная розетка, но требуется надежное крепление к стене и врезка в водопроводные трубы. Проточные водонагреватели требуют прокладки отдельного силового кабеля из-за высокой мощности. Монтаж водонагревателей требует строгого соблюдения строительных норм, так как любая ошибка в электрике или сантехнике грозит убытками и судебными исками по статье 1064 ГК РФ. Поэтому лучше обращаться к профессионалам, например, к сотрудникам управляющей компании, а не пробовать выполнять установку самостоятельно. По закону, если работы выполнила управляющая компания, именно она несет ответственность за качество и возможные аварии», — добавил он.

Специалист уточнил, что в качестве альтернативы можно использовать нагревающие воду насадки на краны, а также мыться в спортзалах или в гостях.

«Существуют альтернативные варианты решения бытового вопроса. Некоторые жильцы используют временные мобильные насадки на краны, которые легко снимаются после завершения ремонтных работ. Часть людей предпочитает посещать спортивные клубы или гостить у родственников в других районах города, где графики ремонтов не совпадают. А вот владельцы загородных домов с автономными котельными, как правило, обычно вовсе не замечают летних коммунальных проверок, но берут на себя все расходы и заботы по ежегодному обслуживанию котла, чистке бойлера и замене фильтров», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы сообщил, что летом плата за ЖКУ снизится на 33-47% из-за отключения воды.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!