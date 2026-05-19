Россиянам рассказали, как облегчить жизнь на время отключения горячей воды

Летнее отключение воды на срок до 14 дней все еще необходимо, поскольку работы позволяют обнаружить дефекты и изношенные участки труб, чтобы избежать аварий зимой. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Многим кажется, что в 21 веке отключать горячую воду на две недели — это пережиток прошлого. Однако с технической точки зрения это суровая необходимость. Централизованная система отопления и горячего водоснабжения в России — огромная и сложная инфраструктура. Летом, когда отопление выключено, теплосети проводят гидравлические испытания. В трубы, как правило, под высоким давлением закачивают холодную воду, чтобы обнаружить скрытые дефекты, трещины и изношенные участки. Если труба лопнет летом, то починят в плановом режиме. Если не сделать этого летом, зимой мы можем получить аварии и замерзающие дома», — сказал он.

Бондарь отметил, что покупать водонагревательное оборудование лучше в зимнее время, пока спрос еще не вырос. Он посоветовал устанавливать оборудование аккуратно, а лучше — с помощью управляющей компании, которая в случае аварии будет нести ответственность за качество работ.

«Покупка нагревательного бака оправдана соображениями личного удобства. Финансовые затраты на технику и электричество окупаются долго, зато жильцы могут получить привычный уровень бытового комфорта. При использовании прибора важно перекрывать запорный кран на общедомовом стояке горячего водоснабжения. Монтаж накопительного устройства требует аккуратности, ведь бак с водой обладает большим весом. Для такой техники подходит стандартная розетка, но требуется надежное крепление к стене и врезка в водопроводные трубы. Проточные водонагреватели требуют прокладки отдельного силового кабеля из-за высокой мощности. Монтаж водонагревателей требует строгого соблюдения строительных норм, так как любая ошибка в электрике или сантехнике грозит убытками и судебными исками по статье 1064 ГК РФ. Поэтому лучше обращаться к профессионалам, например, к сотрудникам управляющей компании, а не пробовать выполнять установку самостоятельно. По закону, если работы выполнила управляющая компания, именно она несет ответственность за качество и возможные аварии», — добавил он.

Специалист уточнил, что в качестве альтернативы можно использовать нагревающие воду насадки на краны, а также мыться в спортзалах или в гостях.

«Существуют альтернативные варианты решения бытового вопроса. Некоторые жильцы используют временные мобильные насадки на краны, которые легко снимаются после завершения ремонтных работ. Часть людей предпочитает посещать спортивные клубы или гостить у родственников в других районах города, где графики ремонтов не совпадают. А вот владельцы загородных домов с автономными котельными, как правило, обычно вовсе не замечают летних коммунальных проверок, но берут на себя все расходы и заботы по ежегодному обслуживанию котла, чистке бойлера и замене фильтров», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы сообщил, что летом плата за ЖКУ снизится на 33-47% из-за отключения воды.