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Общество

Российские власти намерены изменить школьную программу в старших классах

Кравцов: программа обучения в страших классах станет более прикладной
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что правительство намерено изменить школьную программу в старших классах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кравцова, обновленный государственный образовательный стандарт вступает в силу с 1 сентября 2027 года.

«Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям», — подчеркнул министр.

Он пояснил, что теперь по новым правилам школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Ранее обязательным было изучение двух предметов на углубленном уровне. Так, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) будут включены в перечень метапредметных результатов.

Ожидается, что проект утвердят в июле.

В марте Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным говорил, что Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования.

По его словам, за последние пять лет количество отстающих школьников в стране уменьшилось на 10%.

Ранее эксперт рассказала, за какие за нарушения могут отчислить школьника.

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