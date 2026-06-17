Заместитель министра культуры России попала в базу «Миротворца»

Статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Поводом для внесения в базу стало то, что Алексеева встречалась с представителями регионов Содружества «Донбасс» в Донской государственной публичной библиотеке в рамках форума «Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России».

Создатели «Миротворца» обвиняют замминистра в публичной поддержке Российской Федерации, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В марте этого года в базу данных «Миротворца» попал российский блогер-историк Кирилл Станишевский после того, как опубликовал видео с рассуждениями, какой из российских полководцев за всю историю пригодился бы в настоящее время для ведения специальной военной операции.

«Миротворец» появился в 2014 году с целью выявить и обнародовать данные людей, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В черный список сайта попадали журналисты, артисты и политики, связанные с Крымом, Донбассом или вызвавшие недовольство администрации ресурса. «Миротворец» позиционирует себя как независимая организация, созданная волонтерами, юристами и экспертами.

Ранее бывший шеф-редактор одного из информационных агентств попал в базу «Миротворца».