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Российский олимпийский чемпион попал в базу «Миротворца»

Олимпийский чемпион по хоккею Андронов внесён в базу сайта «Миротворец»
РИА Новости

Бывший капитан ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион Сергей Андронов внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на данные сайта.

36‑летнему хоккеисту вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции в рамках участия в благотворительном матче в Твери.

Андронов завершил карьеру в 2026 году. В клубной карьере он также выступал тольяттинскую «Ладу», ярославский «Локомотив» и петербургский СКА. Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 860 матчей, а вместе со сборной России выиграл золото Олимпиады-2018, серебро Олимпийских игр — 2022 и две бронзы чемпионатов мира.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

В России доступ к порталу «Миротворец» заблокирован по решению суда с 2016 года.

Ранее бразильские игроки ЦСКА были включены в базу «Миротворца».

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