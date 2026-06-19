Блогерша лишилась 3 млн из-за знакомства с «танцующим» миллионером

Блогерша Анжелика Епихова потратила 3 миллиона рублей, пытаясь организовать встречу с Джанлукой Вакки, знаменитым «танцующим миллионером», но в итоге осталась и без знакомства, и без денег. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В 2021 году она договорилась с Артемом Савкиным и Кириллом Павловым о «взаимодействии» со звездой соцсетей. Каждый из них получил от неё по 1,5 миллиона рублей. Однако через полгода посредники заявили, что встреча невозможна из-за санкций.

Епихова подала на них в суд, требуя вернуть деньги с процентами, а также покрыть расходы на юриста в размере 350 тыс. рублей и госпошлину — 35 тыс. рублей. Но суд отказал в удовлетворении иска.

Джанлука Вакки, итальянский бизнесмен и звезда соцсетей, получил прозвище «танцующий миллионер» после того, как в 2016 году его танцевальные ролики начали массово набирать просмотры.

В конце марта «танцующий» миллионер Вакки поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими семейными кадрами. Бизнесмен снялся со своей возлюбленной Шэрон Фонсекой и подросшей дочерью в автомобиле. Он рассказал подписчикам, что провел время с любимыми людьми в Майами.

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