МВД перекрыло канал поставки наркотиков, действовавший в трех регионах РФ

МВД: в России у наркосиндиката изъяли почти 250 килограммов наркотиков

В Рязани суд огласил приговор 17 участникам организованной преступной группировки (ОПГ), которая занималась сбытом наркотиков в трех регионах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как отмечается в материалах дела, канал поставки наркотиков действовал с декабря 2022 по март 2023 года в Рязанской, Брянской и Липецкой областях. В результате у подсудимых было изъято более 248 килограммов наркотических веществ. Суд признал их виновными в совершении более 80 особо тяжких преступлений и назначил наказание от 8 до 13 лет лишения свободы.

До этого в Ленинградской области вынесли приговоры создателям мефедроновой нарколаборатории, которая функционировала на территории Киришского района.

Установлено, что двое мужчин и женщина изготовили смесь более 11 килограммов, расфасовали и спрятали ее на территории дома. В дальнейшем они планировали продать криминальный товар. Первому подсудимому назначили 16 лет колонии строгого режима, второму 15,5 лет строгого режима, а третьей — десять лет колонии общего режима.

