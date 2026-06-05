В России завершили расследование дела о контрабанде драгметаллов на 41 млн рублей

СК направил в суд дело о контрабанде драгметаллов из России на 41 млн рублей

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о контрабанде драгоценных металлов из РФ на 41 млн рублей. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Направлено в суд уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов. Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении граждан Руслана Абдулханова и Абдуллахи Исаева, а также бывшего военнослужащего старшего прапорщика запаса Евгения Милехина», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в октябре 2025 года Абдулханов получил заказ на отправку 28 кустарно изготовленных слитков золота и серебра на 41 млн рублей. Товар должен был быть доставлен в Турцию через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Задачу должен был выполнить Исаев, которого задержали при переходе «зеленого» коридора.

Фигуранты дела обвиняются в незаконном обороте драгметаллов, контрабанде стратегически важных ресурсов и превышении должностных полномочий. В настоящее время они заключены под стражу. При этом на имущество Исаева и Милехина наложили арест на 700 тысяч рублей.

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