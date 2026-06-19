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Общество

Аэропорт Пензы открыли для международных рейсов

Правительство: аэропорту Пензы присвоен статус международного
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

Пензенская воздушная гавань получила статус международного аэропорта, говорится в распоряжении. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации.

Распоряжение позволяет выполнять зарубежные рейсы из данного аэропорта.

«Открыть аэропорт Пенза для выполнения международных полетов воздушных судов и установить в нем воздушный грузо-пассажирский работающий на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

До этого руководитель туристической компании «Дотур» Олеся Адамушкина рассказала в интервью «Газете.Ru», что наиболее востребованными и традиционными направлениями для летнего отдыха граждан РФ по-прежнему остаются Турция и Египет, поскольку эти страны предлагают широкий выбор туров под разные финансовые возможности и предпочтения туристов.

Ранее сообщалось, что россияне в бархатный сезон будут отдыхать меньше, но дешевле.

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