Школьники массово жалуются на ЕГЭ-2026

Выпускники по всей России массово жалуются на ошибки в заданиях ЕГЭ и подают апелляции, называя экзамены этого года самыми провальными за последнее время. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, недовольство вызвали опечатки в заданиях, которые оцениваются в большое количество баллов. На литературе выпускники не нашли цитаты Павла Кирсанова из «Отцов и детей» в задании на сопоставление. На русском языке в задании на ударение в слове «позвала» была лишняя буква «а» — «позвалаА», утверждает источник. Кроме того, выпускники заявили, что обнаружили ошибки в заданиях по биологии, английскому языку и информатике.

Многие школьники, как утверждает Telegram-канал, не смогли преодолеть даже минимальный порог и намерены идти на пересдачу со шпаргалками. Сейчас выпускники по всей стране намерены подавать жалобы в Рособрнадзор для пересмотра результатов, сообщает Baza.

В Рособрнадзоре признали наличие опечатки в задании по русскому языку, но заявили, что она не повлияла бы на успешное выполнение. Ведомство также отметило, что жалобы на несоответствие текстов и тем в сочинении необоснованны. Все замечания проанализированы и переданы в Федеральный институт педагогических измерений. В случае подтверждения проблем будут приняты решения для защиты прав выпускников, заверили в Рособрнадзоре.

Ранее в Госдуме предложили отменить ЕГЭ.