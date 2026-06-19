МЭР отменило рекомендацию о приостановке продажи туров в страны Персидского залива

Минэкономразвития России отменило рекомендацию о приостановке продажи туров в страны Персидского залива. Об этом сообщили в ведомстве.

Пресс-служба уточняет, что МЭР на основании заявления МИД России информирует об отмене рекомендаций гражданам РФ воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Данная организация включает Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Такое решение принято в связи с изменением обстановки в регионе.

При этом министерство рекомендовало россиянам, которые планируют отправиться в указанные страны, проявлять бдительность и осторожность, а также следить за сообщениями Минэкономразвития, МИД и российских диппредставительств на случай появления за границей новых угроз, связанных с безопасностью.

19 июня министерство иностранных дел России отменило рекомендации гражданам РФ отказаться от поездок в страны Персидского залива.

В ведомстве отметили, что такое решение было принято в связи с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее для туристов во Вьетнаме изменили правила въезда.