МИД РФ отменил рекомендации по поездкам в страны Персидского залива

МИД России отменил рекомендации по отказу от поездок в страны Персидского залива

МИД России отменил рекомендации гражданам РФ отказаться от поездок в страны Персидского залива. Об этом заявили в министерстве.

Там отметили, что такое решение было принято в связи с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке.

«МИД России не видит необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», — сказано в сообщении.

До этого США и Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. По информации агентства Reuters, документ 17 июня подписали президенты Соединенных Штатов и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

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