Для туристов во Вьетнаме изменили правила въезда

С 22 июня туристы, прилетающие во Вьетнам, должны будут заранее заполнить электронную карту прибытия. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что требование касается всех международных аэропортов страны, включая популярный курортный Нячанг. По данным АТОР, заполнить анкету нужно на официальном портале миграционной службы Вьетнама — не позже чем за 72 часа до вылета. После отправки данных система выдает QR-код, который потребуют на паспортном контроле. Как уточнили в ассоциации, форма доступна на русском языке. В ней нужно указать паспортные данные, визовую информацию, сроки и место пребывания.

Новое правило, добавили в АТОР, действует для всех иностранцев, включая россиян с безвизовым режимом до 45 дней и с электронными визами. Исключение сделали для пассажиров, которые не покидают транзитную зону, а также для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

С 15 апреля 2026 года Вьетнам начал тестовое внедрение цифровой карты прибытия для иностранных туристов в аэропорту Хошимина. Власти предупреждают, что без предварительной регистрации прохождение контроля может затянуться.

Ранее стало известно, что Россия работает над соглашениями о безвизе для групп с Индией и Вьетнамом.